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Гендиректор "Тосно": у нас есть трудности, но на это нельзя делать скидку

Генеральный директор "Тосно" Вячеслав Матюшенко рассказал о результатах осенней части сезона чемпионата России.

"Не могу сказать, что клуб выполнил все поставленные задачи, но, на мой взгляд, мы выступили достойно. Многие, наверное, и не ожидали от нас такого выступления. Это понятно: у нас нет технической базы, для тренировок - то в Москву выезжали, то в Санкт-Петербурге арендовали базу.

Переход из ФНЛ в премьер-лигу - очень сложное дело: форсированные подготовка, формирование состава, адаптация, допускали грубейшие ошибки, которые прощаются в первой лиге, но наказываются в премьер-лиге. Есть трудности, но на это нельзя делать скидку. Будем анализировать и делать выводы", - цитирует Матюшенко ТАСС.
Теги: Тосно
Сегодня, 14:59
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