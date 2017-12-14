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Сборную России поместили на постер "Звездных войн" (фото)

Пресс-служба сборной России опубликовала постер с главным тренером и игроками национальной команды.

Наставник Станислав Черчесов, капитан команды Игорь Акинфеев, полузащитники Денис Глушаков и Алан Дзагоев, форвард Федор Смолов и защитник Роман Нойштедтер предстали в образах героев "Звездных войн".

Теги: Сборная России
Сегодня, 15:19
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№8 Написал: FanAttack Москва (Сегодня, 16:13) #
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Звёздные войны - это потому что звезду словили и срут ею всем подряд.
Регистрация: 4.05.2014
№7 Написал: Arien_Allan_Beck (Сегодня, 16:00) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: DimonYA
Нойштедер что делает непонятно, полтора матча сыграл за сборную )

Может у них один агент. Один на всех.


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Это сугубо мое личное, субъективно-объективное мнение.
Регистрация: 26.11.2017
№6 Написал: Prokurator Столица империи (Сегодня, 15:54) #
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online

Так себе фотожаба


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Сталинец надо, Сталинец!! (с)
Регистрация: 3.04.2010
№5 Написал: tiki Москва (Сегодня, 15:44) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Campos
Прикольно сделали

лучше б им ноги приделали, а не туловища


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№4 Написал: DimonYA Одинцово (Сегодня, 15:44) #
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Болеет за:
«Спартак»
Нойштедер что делает непонятно, полтора матча сыграл за сборную )
Регистрация: 26.07.2014
№3 Написал: Campos Москва (Сегодня, 15:36) #
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Болеет за:
«Спартак»
Прикольно сделали
Регистрация: 26.12.2008
№2 Написал: tiki Москва (Сегодня, 15:35) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
а есть параллели для меня
сборную смотрел так же посредственно, как и звездные войны, так как это мазохизм и тягомотина


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№1 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 15:26) #
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Болеет за:
«Зенит»
сколько денег заплатили прокатчики фильма РФС???


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В последнее время читаю только Фому Аквинского и каплю никотина
Регистрация: 16.03.2010
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