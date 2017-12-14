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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Сборную России поместили на постер "Звездных войн" (фото)
Пресс-служба сборной России опубликовала постер с главным тренером и игроками национальной команды.
Наставник Станислав Черчесов, капитан команды Игорь Акинфеев, полузащитники Денис Глушаков и Алан Дзагоев, форвард Федор Смолов и защитник Роман Нойштедтер предстали в образах героев "Звездных войн".
Наставник Станислав Черчесов, капитан команды Игорь Акинфеев, полузащитники Денис Глушаков и Алан Дзагоев, форвард Федор Смолов и защитник Роман Нойштедтер предстали в образах героев "Звездных войн".
Ровно полгода осталось до чемпионата мира! @fifaworldcup_ru— Сборная России (@TeamRussia) December 14, 2017
Да пребудет с нами сила!
Кстати, сегодня в России премьера новых "Звездных войн", собираетесь? ? @StarWarsRussia @smolovfedor_90 @DGlushakov8 pic.twitter.com/Wf5Y2umttJ
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