Сборную России поместили на постер "Звездных войн" (фото)

Пресс-служба сборной России опубликовала постер с главным тренером и игроками национальной команды.Наставник Станислав Черчесов, капитан команды Игорь Акинфеев, полузащитники Денис Глушаков и Алан Дзагоев, форвард Федор Смолов и защитник Роман Нойштедтер предстали в образах героев "Звездных войн".