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Аяз Гулиев вернулся в "Спартак" из аренды в "Анжи"

Полузащитник молодежной сборной России Аяз Гулиев рассказал, что вернулся в "Спартак" из аренды в "Анжи", а также ответил на вопрос по поводу возможного выступления за Азербайджан.

"Уже вернулся в "Спартак", дальше посмотрим, как будет. Гурбан Гурбанов (новый наставник сборной Азербайджана, - прим.), считаю, заслужил быть главным тренером национальной сборной. Надеюсь, что команда еще больше будет прогрессировать.

Я и к Просинечки не относился плохо. Просто пока не думал ещё про выбор сборных. Как я могу отказать Гурбанову, если он захочет встретиться?! Конечно, не откажусь", - цитирует Гулиева Azerisport.
Теги: Гулиев Спартак Сборная Азербайджана
Сегодня, 15:59
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