Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Иван Ракитич: матч с "Реалом" - это хорошее завершение года

Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич в преддверии матча против "Реала" отметил, что его команда планирует играть на победу.

Напомним, встреча состоится в Мадриде 23 декабря.

"Кого-то ждут ужасные праздники. Это еще одна отличная игра. У нас приятные воспоминания о Мадриде. Мы будем играть на победу, и я уверен, что это будет хорошее завершение года", - цитирует Ракитича "Спортски Журнал".
Теги: Ракитич Барселона Реал
Сегодня, 16:21
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.