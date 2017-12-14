Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Рэпер L'One сообщил, что готов помочь сборной России на ЧМ-2018

Рэпер Леван Горозия, выступающий под псевдонимом L`One, пошутил, что готов помочь сборной России на чемпионате мира-2018.

Музыкант выложил видео, где он чеканит мяч на стадионе "Казань Арена" с подписью: "Если что пойдет летом не так, я готов!".

Теги: Сборная России
Сегодня, 17:13
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 18:13) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
себе помоги.научись музыке, а не тупому рэпу, которому в нашей стране учиться не надо


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.