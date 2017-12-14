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Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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18:25
Эмануэль Маммана: надеюсь сыграть на чемпионате мира, хотя в сборной Аргентины много сильных защитников
Эмануэль Маммана: надеюсь сыграть на чемпионате мира, хотя в сборной Аргентины много сильных защитников
17:48
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Денис Маслов: если в РФПЛ станет меньше команд, у молодёжи будет меньше шансов играть против сильных клубов
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Эмануэль Маммана: в Аргентине у всех клубов много болельщиков, в России - только у топ-клубов (3)
Эмануэль Маммана: в Аргентине у всех клубов много болельщиков, в России - только у топ-клубов (3)
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Дмитрий Ананко: если в атаке у "Спартака" все неплохо, то в обороне надо работать и работать (4)
Дмитрий Ананко: если в атаке у "Спартака" все неплохо, то в обороне надо работать и работать (4)
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Федун предложил ввести "климатический" календарь, сократить РФПЛ до 14 клубов и реформировать Кубок России (100)
Федун предложил ввести "климатический" календарь, сократить РФПЛ до 14 клубов и реформировать Кубок России (100)
Рэпер L'One сообщил, что готов помочь сборной России на ЧМ-2018
Рэпер Леван Горозия, выступающий под псевдонимом L`One, пошутил, что готов помочь сборной России на чемпионате мира-2018.
Музыкант выложил видео, где он чеканит мяч на стадионе "Казань Арена" с подписью: "Если что пойдет летом не так, я готов!".
Музыкант выложил видео, где он чеканит мяч на стадионе "Казань Арена" с подписью: "Если что пойдет летом не так, я готов!".
Если что пойдёт летом не так, я готов! @TeamRussia pic.twitter.com/DSV71SYX1t— L'One Mars (@L_One_Mars) December 13, 2017
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