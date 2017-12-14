Рэпер L'One сообщил, что готов помочь сборной России на ЧМ-2018

Рэпер Леван Горозия, выступающий под псевдонимом L`One, пошутил, что готов помочь сборной России на чемпионате мира-2018.Музыкант выложил видео, где он чеканит мяч на стадионе "Казань Арена" с подписью: "Если что пойдет летом не так, я готов!".