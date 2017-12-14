"Ювентус" намерен продлить контракт с защитником Андреа Барцальи

"Ювентус" планирует подписать новый контракт с 36-летним защитником Андреа Барцальи, сообщает Calcio Mercato.Нынешнее соглашение футболиста истекает летом 2018 года.Барцальи выступает за туринский клуб с 2011 года. В текущем сезоне на его счету 10 матчей в чемпионате Италии.