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Антуан Гризманн восстановился после травмы

Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн восстановился после травмы и сегодня тренировался в общей группе, сообщает Goal.com.

Напомним, Гризманн испытывал проблемы с задней поверхностью бедра в матче Лиги чемпионов против "Челси" (1:1).

В нынешнем сезоне Гризманн провел за "Атлетико" 12 матчей в примере, в которых забил 5 мячей и отдал 3 голевые передачи.
Теги: Гризманн Атлетико
Сегодня, 18:06
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