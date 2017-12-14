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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Эмануэль Маммана: надеюсь сыграть на чемпионате мира, хотя в сборной Аргентины много сильных защитников
Защитник "Зенита" и сборной Аргентины Эмануэль Маммана считает Бразилию главным фаворитом чемпионата мира-2018.
"Я надеюсь сыграть на чемпионате мира, хотя в команде много сильных защитников, а я еще молод. Если не получится, то я буду работать, чтобы получить еще одну возможность. Конечно, приглашение в сборную меня мотивирует. Это уникальные моменты в жизни, о которых никогда не забуду.
Аргентина – одна из лучших сборных мира, и все команды хотят ее обыграть. У нас довольная сложная группа: Хорватия играет очень хорошо, Исландия – много борется, с Нигерией мы встречались недавно и уступили.
Хорхе Сампаоли – прекрасный тренер, который любит атакующий футбол. Иногда защитникам при таком стиле игры приходится непросто, но этот специалист обладает большими знаниями. Верю, что он выведет Аргентину на правильный путь.
Главным фаворитом турнира я бы назвал Бразилию, где собраны отличные футболисты. Как всегда в число претендентов на титул входит и Германия, которая всегда сильна. И еще я бы выделил Францию и Бельгию, хотя не все причисляют их к числу фаворитов", - цитирует Мамману официальный сайт "Зенита" со ссылкой на Veja.
"Я надеюсь сыграть на чемпионате мира, хотя в команде много сильных защитников, а я еще молод. Если не получится, то я буду работать, чтобы получить еще одну возможность. Конечно, приглашение в сборную меня мотивирует. Это уникальные моменты в жизни, о которых никогда не забуду.
Аргентина – одна из лучших сборных мира, и все команды хотят ее обыграть. У нас довольная сложная группа: Хорватия играет очень хорошо, Исландия – много борется, с Нигерией мы встречались недавно и уступили.
Хорхе Сампаоли – прекрасный тренер, который любит атакующий футбол. Иногда защитникам при таком стиле игры приходится непросто, но этот специалист обладает большими знаниями. Верю, что он выведет Аргентину на правильный путь.
Главным фаворитом турнира я бы назвал Бразилию, где собраны отличные футболисты. Как всегда в число претендентов на титул входит и Германия, которая всегда сильна. И еще я бы выделил Францию и Бельгию, хотя не все причисляют их к числу фаворитов", - цитирует Мамману официальный сайт "Зенита" со ссылкой на Veja.
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