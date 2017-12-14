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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Вартерес Самургашев: футбол опаснее борьбы
Борец греко-римского стиля, олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, посол Ростова-на-Дону на ЧМ-2018 Вартерес Самургашев заявил, что футбол травмоопаснее, чем вид спорта, который представляет он.
"Борьба меня затянула целиком и полностью, ни на что другое у меня и времени не было. Правда, в футбол я все же играл, но только по выходным. На самом деле, нам никто не запрещал играть в футбол, просто не рекомендовали: тренер повторял, что это крайне травматичный вид спорта. Наверное, странно звучит – футбол опаснее, чем борьба. Но это правда! У футбольных травм намного больше последствий. С друзьями собираемся довольно часто, играем в футбол. Как любители, конечно. Встречаемся на левом берегу Дона и устраиваем дружеские футбольные матчи. Ну и, конечно, смотрим некоторые игры. Я не назову себя фанатом, но болельщиком – вполне могу", - приводит слова спортсмена welcome2018.com.
"Борьба меня затянула целиком и полностью, ни на что другое у меня и времени не было. Правда, в футбол я все же играл, но только по выходным. На самом деле, нам никто не запрещал играть в футбол, просто не рекомендовали: тренер повторял, что это крайне травматичный вид спорта. Наверное, странно звучит – футбол опаснее, чем борьба. Но это правда! У футбольных травм намного больше последствий. С друзьями собираемся довольно часто, играем в футбол. Как любители, конечно. Встречаемся на левом берегу Дона и устраиваем дружеские футбольные матчи. Ну и, конечно, смотрим некоторые игры. Я не назову себя фанатом, но болельщиком – вполне могу", - приводит слова спортсмена welcome2018.com.
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