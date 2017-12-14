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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Михаил Галактионов утвержден в качестве главного тренера "Ахмата"
Президент "Ахмата" Магомед Даудов сообщил, что клуб подписал контракт на 3,5 года с Михаилом Галактионовым.
"Дорогие друзья! Сегодня мы подписали долгосрочный контракт с Михаилом Галактионовым. Он утверждён в должности главного тренера. Контракт рассчитан на 3,5 года. Михаил Михайлович приходил в клуб помощником главного тренера. Приняв команду в экстренной ситуации после отставки Олега Кононова в качестве исполняющего обязанности, он прекрасно справился. Тренировочный процесс носил интенсивный характер, команда демонстрировала атакующий, комбинационный футбол. Что очень важно, футболисты с душой приняли требования и тренировочный процесс Михаила Михайловича.
В четырёх играх из пяти под руководством Галактионова команда добивалась результата. Михаил Михайлович молодой специалист, уже добивавшийся успехов с юношескими сборными страны. Уверен, его ждёт большое будущее в тренерской карьере. Желаю Михаилу Михайловичу удачи и плодотворной работы на зимних подготовительных сборах при подготовке команды к весенней части чемпионата", — написал Даудов в своём инстаграме.
"Дорогие друзья! Сегодня мы подписали долгосрочный контракт с Михаилом Галактионовым. Он утверждён в должности главного тренера. Контракт рассчитан на 3,5 года. Михаил Михайлович приходил в клуб помощником главного тренера. Приняв команду в экстренной ситуации после отставки Олега Кононова в качестве исполняющего обязанности, он прекрасно справился. Тренировочный процесс носил интенсивный характер, команда демонстрировала атакующий, комбинационный футбол. Что очень важно, футболисты с душой приняли требования и тренировочный процесс Михаила Михайловича.
В четырёх играх из пяти под руководством Галактионова команда добивалась результата. Михаил Михайлович молодой специалист, уже добивавшийся успехов с юношескими сборными страны. Уверен, его ждёт большое будущее в тренерской карьере. Желаю Михаилу Михайловичу удачи и плодотворной работы на зимних подготовительных сборах при подготовке команды к весенней части чемпионата", — написал Даудов в своём инстаграме.
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