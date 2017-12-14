Во Франции со следующего сезона будет введена система видеоповторов

Со следующего сезона в чемпионате Франции будет использоваться система видеоповторов, сообщает Yahoo Sport.Арбитры смогут прибегать к видеоповторам в четырех случаях: фиксация гола, назначение пенальти, прямая красная карточка и ошибка при идентификации игрока, который должен получить наказание.