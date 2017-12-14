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Во Франции со следующего сезона будет введена система видеоповторов

Со следующего сезона в чемпионате Франции будет использоваться система видеоповторов, сообщает Yahoo Sport.

Арбитры смогут прибегать к видеоповторам в четырех случаях: фиксация гола, назначение пенальти, прямая красная карточка и ошибка при идентификации игрока, который должен получить наказание.
Сегодня, 20:09
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