Ислам Слимани может в январе вернуться "Спортинг"

"Спортинг" в зимнее трансферное окно рассчитывает вернуть нападающего "Лестера" Ислама Слимани, сообщает A Bola.Руководство "львов" намерено вернуть 29-летнего игрока, который выступал за португальский клуб с 2013 по 2016 год.Напомним, что алжирец перешел в "Лестер" из "Спортинга" летом 2016 года за 29 миллионов фунтов стерлингов.