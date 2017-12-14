Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Ислам Слимани может в январе вернуться "Спортинг"

"Спортинг" в зимнее трансферное окно рассчитывает вернуть нападающего "Лестера" Ислама Слимани, сообщает A Bola.

Руководство "львов" намерено вернуть 29-летнего игрока, который выступал за португальский клуб с 2013 по 2016 год.

Напомним, что алжирец перешел в "Лестер" из "Спортинга" летом 2016 года за 29 миллионов фунтов стерлингов.
Теги: Слимани Лестер Спортинг Трансферы
Сегодня, 20:32
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.