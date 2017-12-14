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Лукас Моура может сменить "ПСЖ" на "Малагу"

Нападающий "ПСЖ" Лукас Моура может продолжить карьеру в "Малаге", RMC Sport.

"Анчоусы" рассчитывают арендовать игрока до конца сезона.

В текущем сезоне 25-летний бразилец провел за "Пари Сен-Жермен" 6 матчей во всех турнирах и забил один гол.
Теги: Моура ПСЖ Малага Трансферы
Сегодня, 21:21
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