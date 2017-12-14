Виллиан может продолжить карьеру в "Манчестер Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" отправил в "Челси" запрос о трансфере полузащитника Виллиана, утверждает Daily Mail.Лондонский клуб же, в свою очередь, не горит желанием расставаться с футболистом зимой.В текущем сезоне Виллиан провел 17 матчей, забил 2 гола и отдал 3 передачи в текущем сезоне чемпионата Англии.