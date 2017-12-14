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Данило может провести вторую часть сезона в аренде в "Порту"

Защитник "Манчестер Сити" Данило может покинуть клуб в зимнее трансферное окно, сообщает The Sun.

Сообщается, что футболиста до конца сезона готов арендовать "Порту". Сам футболист беспокоится, что из-за нечастой игровой практики не будет вызван в состав сборной Бразилии на чемпионат мира.
Теги: Данило Манчестер Сити Порту Трансферы
Вчера, 23:08
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