Данило может провести вторую часть сезона в аренде в "Порту"

Защитник "Манчестер Сити" Данило может покинуть клуб в зимнее трансферное окно, сообщает The Sun.Сообщается, что футболиста до конца сезона готов арендовать "Порту". Сам футболист беспокоится, что из-за нечастой игровой практики не будет вызван в состав сборной Бразилии на чемпионат мира.