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Виктор Гончаренко: ЦСКА нужен полузащитник и нападающий

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, какие позиции необходимо укрепить в команде.

– Но вы обозначили руководству позиции, которые нужно усилить зимой?

– Безусловно. Постоянно нахожусь на связи с Романом Юрьевичем Бабаевым, с селекционным отделом. Все делаем для того, чтобы появились варианты укрепления. И они на самом деле существуют. Посмотрим, получится ли трансфер. Приобретение качественного исполнителя – всегда непростой процесс.

– Какую линию планируете усиливать?

– Атаку – туда нужны полузащитник и нападающий, - передает слова Гончаренко "СЭ".
Теги: ЦСКА Гончаренко
Сегодня, 07:34
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