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"Барселона" может усилить защиту Дэйли Блиндом и Стефаном де Вреем

"Барселона" планирует усиление в защитную линию - на замену травмированным Хавьеру Маскерано и Самюэлю Умтити, передает Marca.

Среди кандидатов рассматриваются защитники "Манчестер Юнайтед" Дэйли Блинд и "Лацио" Стефан де Врей, которые по окончании сезона могут стать свободными агентами.
Теги: Барселона
Сегодня, 07:58
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