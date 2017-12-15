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Виктор Гончаренко: имея в составе Акинфеева, Головина, Дзагоева, Витиньо, сетовать на кадры не приходится

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко не считает, что в команде есть проблемы с составом.

– Многие восхищаются игрой "Спартака" в дерби с ЦСКА. Но у вас не возникло тогда ощущения, что противостояли матрице?

– В смысле?

– У "Спартака" на замену выходили уже сделавший себе имя в РФПЛ Зе Луиш, принадлежащий "Челси" Пашалич и купленный за 12 миллионов евро Педро Роша. А у ЦСКА – Кучаев и Макаров.

– Послушайте, не надо нас жалеть! Мне не совсем понятно, когда люди говорят, что у ЦСКА нет возможностей и футболистов. Имея в составе Акинфеева, Головина, Дзагоева, Витиньо, сетовать на кадровые проблемы просто не приходится. У нас сильная команда. И кто вам сказал, что вместо Витиньо должен обязательно выходить на замену такой же Витиньо? Почему не можем выбрать другой путь?

– Вы про молодежь?

– Да. У нас в этом сезоне такие ребята появлялись на поле и усиливали игру. Кучаев это сделал дома с "Бенфикой", а Жамалетдинов – в Лиссабоне. Почему-то вы не заостряете внимания на таких фактах. Понимаете, нельзя быть уверенным в том, что если Витиньо заменит его "двойник", то он проведет свой отрезок крайне эффективно. Так что более глубокая скамейка "Спартака" не имела решающей роли в дерби, – передает слова Гончаренко "СЭ".
Теги: Гончаренко ЦСКА
Сегодня, 08:33
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№1 Написал: evgenij (Сегодня, 08:41) #
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Болеет за:
«Терек»
скамейка роли не играют -зато какие имена просто звезды а то что не забивают так это не важно важно что они есть ну а защита просто сказка stuck_out_tongue_closed_eyes
Регистрация: 27.11.2017
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