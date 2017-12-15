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Виктор Булатов: Заболотный мобильнее Дзюбы, а Артему нужно уходить в ЦСКА или "Локомотив"

Экс-наставник тульского "Арсенала" и "Торпедо" Виктор Булатов прокомментировал подписание "Зенитом" форварда "Тосно" Антона Заболотного.

"Думаю, Заболотный больше подходит "Зениту", чем Дзюба, так как мобильнее Артема, а Манчини требует от игроков группы атаки постоянного движения. Но я не считаю, что Заболотный станет в "Зените" игроком стартового состава.

А для Дзюбы лучшим вариантом было бы куда-то уйти – например, в ЦСКА или "Локомотив", - передает слова Булатова "Спорт уик-энд".
Теги: Булатов Заболотный Зенит
Сегодня, 08:54
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№1 Написал: Хидя (Сегодня, 09:05) #
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я вообще не понимаю за что ему платят 3,5 млн евро в год...Это односторонний игрок...постоять потолкаться в штрафной и продавить...Но он даже это разучился делать.Однозначно только в Томь.
Регистрация: 13.03.2017
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