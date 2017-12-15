Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Артем Ребров: в ЛЕ будем играть в Испании. Хорошо, что не в Англии

Вратарь "Спартака" Артем Ребров рассказал о предстоящем сопернике в плей-офф Лиги Европы испанском "Атлетике".

– Честно говоря, пока больше думаем об отпуске. О том, чтобы хорошо отдохнуть. "Атлетик" – сильный соперник. Будем играть в Испании. Хорошо, что не в Англии! По-моему, все нормально. Отдохнем, подготовимся.

– В целом как относитесь к Лиге Европы? Она вызывает эмоции, схожие с Лигой чемпионов?

– Болельщики хотят одного – чтобы "Спартак" всегда был наверху. И не важно, какой это турнир. Так что разницы нет. Конечно, хотелось попасть в плей-офф Лиги чемпионов, но и Лига Европы – не самый плохой вариант, – передает слова Реброва "СЭ".
Теги: Ребров Спартак
Сегодня, 08:58
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 09:03) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Действительно, какая разница где получать 7 0( за говночашку)
Регистрация: 17.05.2015
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.