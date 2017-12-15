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СМИ: "Зенит" зимой будет искать российского плеймейкера и легкого форварда

"Зенит" в предстоящее трансферное окно намерен искать усиления преимущественно на российском рынке. Исключение составит лишь центральный защитник из-за рубежа, передает Bobsoccer.

Две другие позиции – плеймейкера и легкого форварда, способного сыграть на любом краю атаки или исполнить роль оттянутого нападающего – должны быть закрыты российскими футболистами.

Также отмечается вероятность того, что на зимние сборы питерцев в ОАЭ и Турции будут приглашены игроки, отданные летом в аренду.
Теги: Зенит
Сегодня, 09:24
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(3)
№16 Написал: Климак 32 (Сегодня, 10:44) #
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online

Цитата: Батька
8 миллионов у Алексея и 7 у Антона !!

Заберут обоих )


мечтать не вредно


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"Живее всех живых - Локомотив Москва"
Регистрация: 6.12.2014
№15 Написал: Батька (Сегодня, 10:39) #
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online

Цитата: oukb8071988
интересно какие отступные прописаны у Миранчука

8 миллионов у Алексея и 7 у Антона !!

Заберут обоих )
Регистрация: 9.09.2016
№14 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 10:37) #
  • 0
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Болеет за:
«Спартак»
Ну тут вариантов почти нет. Походу осыпят золотом Миранчука и Смолова
Регистрация: 2.02.2012
№13 Написал: oukb8071988 Челябинск (Сегодня, 10:33) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
интересно какие отступные прописаны у Миранчука
Регистрация: 24.11.2008
№12 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 10:25) #
  • 0
  •  (2)

Таких игроков 2. Зобнин и миранчук. Больше таких нет
Будет интересно посмотреть эту сагу.

makcnmka,
Форвард да,а вот плеймейкер нет
Регистрация: 27.07.2016
№11 Написал: Kostik (Сегодня, 10:24) #
  • 0
  •  (2)

Лучше бы тренера нормального поискали, самый сильный состав в рфпл расставить не может
Регистрация: 20.03.2008
№10 Написал: FCSM78 Khimki (Сегодня, 10:19) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Visio
Все правильно, что бы ипать Спортаг

Что бы делать смачный минет Спартаку...))))
Регистрация: 23.01.2012
№9 Написал: Бауэр Москва (Сегодня, 10:17) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Уткин: "Манчини - просто манекен для повязывания шарфа". С таким составом... С такой зарплатой 6 лямов + 3 подъемных за 1 место... Карт-бланш в трансферах (больше, чем все клубы РФПЛ вместе взятые)...+ Махинации Фурсенко...В распоряжении 3 состава, а ему еще нужен забивной форвард (Смолов)... Это просто смешно. Итог: Ставьте Радимова с зарплатой в 1,5-2 ляма - результат, точно хуже не будет. Манчини - слабый тренер! ИМХО.


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Одна жизнь, одна любовь, одна команда.
Регистрация: 4.07.2012
№8 Написал: vvSpartak (Сегодня, 10:05) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Visio
Все правильно, что бы ипать Спортаг

Ипалка не доросла баклан


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Я спросил:"Зачем ты жжешь?". А он в ответ: "Я? Я не жгу". Ну, дебилы..."- Широков о болельщиках
Регистрация: 16.07.2011
№7 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 09:56) #
  • -1
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Цитата: makcnmka
Смолов и Мамаев? )))

Цитата: Кир Мяс
Головин и Дзагоев?

Смолова и Психа (если вычистился) можно и взять.
Регистрация: 12.11.2007
№6 Написал: dekkaktus Наша Раша (Сегодня, 09:45) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: makcnmka
Две другие позиции – плеймейкера и легкого форварда, способного сыграть на любом краю атаки или исполнить роль оттянутого нападающего – должны быть закрыты российскими футболистами.


И кто у нас в России плеймейкер и легкий форвард? Интересно посмотреть. Смолов и Мамаев? )))

Жоаозинью из Краснодара, маленький, легкий, паспорт уже получил, жалко конечно расставаться с ним, но раз зенит ищет, то за 15ку отдадим, так уж и быть
Регистрация: 8.09.2008
№5 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 09:40) #
  • +2
  •  (4)
online

Головин и Дзагоев?


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говорят, Зенит решил зимой подложить свинью Локо
Регистрация: 20.04.2016
№4 Написал: makcnmka (Сегодня, 09:40) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Две другие позиции – плеймейкера и легкого форварда, способного сыграть на любом краю атаки или исполнить роль оттянутого нападающего – должны быть закрыты российскими футболистами.


И кто у нас в России плеймейкер и легкий форвард? Интересно посмотреть. Смолов и Мамаев? )))
Регистрация: 16.03.2010
№3 Написал: Frankenstein (Сегодня, 09:39) #
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Visio
Все правильно, что бы ипать Спортаг

отчленил вас Спартак в Москве,вы говно,даже третье место вам не светит
Регистрация: 3.08.2016
№2 Написал: афанасий Воронежская обл. (Сегодня, 09:36) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Факел»
Вот Черчесов то обрадуется! У нас то в сборной таких игроков нет, а Зенит все равно найдет!


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Я не работаю на "Дожде", не проповедую верующим
Регистрация: 30.12.2009
№1 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 09:36) #
  • -11
  •  (17)
Болеет за:
«Зенит»
Все правильно, что бы ипать Спортаг
Регистрация: 17.05.2015
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