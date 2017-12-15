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Владислав Радимов: не уверен, что "Зенит" отыграет отставание от "Локомотива"

Координатор команд "Зенита" Владислав Радимов считает, что сине-бело-голубым будет тяжело отыграть 8 очков у лидирующего "Локомотива".

"Не уверен, что "Зенит" отыграет отставание от "Локомотива". Потому что осталось 10 туров, потому что было 0:3 в первом круге. Но будем все на это надеяться. Тем, кстати, интереснее, как мне кажется, чемпионат для простых болельщиков: ЦСКА, "Краснодара", других клубов, претендующих на медали.

Весенняя часть чемпионата будет очень интересной. "Локомотив" ещё наверняка потеряет очки как в борьбе за титул, так и за лигочемпионские места.

Что касается удачного выступления в Лиге Европы, то чемпионат - длинная история, а еврокубки - скоротечная. Настоящая Лига Европы начнется с плей-офф. С тем же "Селтиком", пришедшим в этот турнир из Лиги чемпионов, в присутствии 70 тысяч болельщиков будет тяжело играть", - цитирует Радимова "Спорт уик-энд".
Теги: Радимов Зенит
Сегодня, 09:48
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№1 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 09:58) #
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Болеет за:
«Спартак»
Зениту с такой динамикой набора очков и на третьем месте не удержаться!
Догонять он кого - то собрался!
Регистрация: 14.04.2008
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