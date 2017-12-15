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Виктор Булатов: у "Зенита" дисбаланс в полузащите - есть три опорника, но нет игрок под нападающими

Российский тренер Виктор Булатов высказал мнение о не слишком удачной игре "Зенита" во второй половине осенней части чемпионата России.

"Игра питерцев выглядит спонтанно и хаотично, в ней отсутствуют отлаженные командные взаимодействия. Не понимаю, за счет чего Манчини хочет добиваться результата, какая у него стратегия и тактика.

У сине-бело-голубых наблюдается дисбаланс в полузащите: есть сразу три опорника – Краневиттер, Паредес и Нобоа, но нет игрока хорошего класса под нападающими, раздающего последние пасы. Не просматриваются и коллективные действия, которые бы такого исполнителя заменили.

Такое ощущение, что аргентинцы уже не понимают, как им играть. В первых матчах сезона они проявляли кураж и азарт, но со временем эмоции проходят и главным критерием начинает выступать поставленность игры, которая у "Зенита" не на высоком уровне. Для стабильного успеха футболисты должны знать, что им надо делать на поле каждую минуту и в каждый игровой момент", – передает слова Булатова "СЭ".
Теги: Булатов Зенит
Сегодня, 09:55
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