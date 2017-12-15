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Гендиректор "Зари": некоторые футболисты в слове "футбол" делают по три ошибки

Генеральный директор "Зари" Сергей Рафаилов высказал свое мнение о высоких зарплатах футболистов.

"Я считаю неправильно, когда хороший врач получает в десятки раз меньше, чем футболист. При этом некоторые футболисты в слове "футбол" делают по три ошибки. Это несправедливо и неправильно.

Но поменять, к сожалению, ничего нельзя. Я когда-то пробовал, когда работал в футзальном клубе. Говорю: "Нужно дать зарплату минимальную, а остальное пусть зарабатывают премиальными". Руководство сказало, что так не должно быть. Игроки зарабатывают 80-100 тыс. гривен в месяц. Откуда берутся эти деньги? Болельщики пришли на трибуны и заплатили за их игру? Нет.

У нас нет премиальных за матчи чемпионата. За Лигу Европы премиальные есть. Там платит УЕФА, и часть этих денег получают футболисты", – цитирует Рафаилова Sport.ua.
Теги: Заря
Сегодня, 10:26
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