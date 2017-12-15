"Хэбэй Чайна Форчун" готов предложить Хавьеру Маскерано 7 млн евро в год

Китайский "Хэбэй Чайна Форчун" заинтересован в услугах защитника "Барселоны" Хавьера Маскерано, передает El Mundo Deportivo.Сообщается, что клуб готов предложить 33-летнему аргентинцу зарплату в размере более 7 миллионов евро в год с учетом выплаты налогов.Ранее сообщалось, что Маскерано изъявил желание покинуть "Барсу" ради игровой практики перед ЧМ-2018.