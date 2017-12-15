Кристиан Пулишич стал самым молодым игроком года в США (видео)

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Кристиан Пулишич признан лучшим футболистом США в 2017 году.19-летний футболист стал самым молодым игроком года в истории США. Ранее самым молодым обладателем награды был Лэндон Донован, впервые получивший приз в возрасте 21 года.