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Кристиан Пулишич стал самым молодым игроком года в США (видео)

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Кристиан Пулишич признан лучшим футболистом США в 2017 году.

19-летний футболист стал самым молодым игроком года в истории США. Ранее самым молодым обладателем награды был Лэндон Донован, впервые получивший приз в возрасте 21 года.



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Сегодня, 10:59
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