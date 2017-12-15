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Директор "Амкара": возможно, нам придется кого-то продавать, чтобы выжить

Исполнительный директор «Амкара» Денис Маслов рассказал о ситуации с финансированием клуба.

- Можно ли рассчитывать на большую активность на трансферном рынке этой зимой?

- У нас существует острая необходимость усилиться. Но на днях руководители клуба встречались с министром спорта и там было объявлено что финансирования не будет не то что на селекцию, а вообще на жизнь. Но за этими комментариями лучше обращаться к первоисточникам. Так что, возможно, нам придется отказаться от услуг кого-то из основных футболистов, играющих за «Амкар» сейчас. Нам по-прежнему нужно выживать.

- На кого из лидеров «Амкара» есть конкретные предложения?

- Пока преждевременно об этом говорить.

- А кто из них, на ваш взгляд, способен повторить путь Джикии и Селихова?

- Тот кто будет работать чуть больше, чем те ребята о которых вы спрашиваете.

- И что, «Амкар» будет готов продать сразу всех?

- Это тяжелый вопрос, который будет зависеть от нашей ситуации.

- Но хотя бы есть надежда, что состав удастся сохранить?

- Позиция Клуба – не продавать игроков без крайней необходимости. Но тут впору вспомнить знаменитую фразу из модного сериала – «Зима близко»…

ФК "Амкар"
Теги: Амкар
Сегодня, 11:26
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(1)
№6 Написал: ythe Ё-бург (Сегодня, 12:24) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Обидно, если пропадет команда. В Пермском крае нет крупных предприятий? Или все налоги они платят в Москве? А Губеру все пофиг?


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Член, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010
№5 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 12:24) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Продать генерального директора.
Регистрация: 20.03.2014
№4 Написал: imaginary (Сегодня, 11:51) #
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online
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: Стратег
Цитата: imaginary
О, до них дошло, что содержать команду Премьер-лиги дорого

Не у всех есть «Магнит» в каждом городе.

ага, РЖД тоже что-то не Локомотив из Лисок на таком уровне спонсирует

что мешает Амкару играть своими воспитанниками и искать игроков по втордивам?
нет, мы хотим напокупать легионеров и платить им огромные бабки, при этом не показывать ни игры, ни результата, а потом заламывать руки, что ж нам бюджет больше денег не перечисляет?

У них ещё и политика "Позиция Клуба – не продавать игроков без крайней необходимости."
Как благородно, повесить кучу легов на бюджет и не отдавать их до последнего
Регистрация: 7.02.2010
№3 Написал: sumzzz Калининград (Сегодня, 11:48) #
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online

Если бы эти региональные клубы существовали не для вывода бабла, а для реального развития, то им бы хватало денег от продаж своих воспитанников.
Почему маленькие клубы Европы вполне стабильно играют и не банкротятся пачками в каждом сезоне. А наши не могут выжить на бабки, на которые ещё 10 лет назад пол лиги существовало.
По существу:
- абсолютное отсутствие маркетинговых программ в регионах (нет продаж, болельщиков, агитации и др.).
- дэбилы в руководстве (ставят людей не по спортивным и бизнес- заслугам, а по принципу близости к карману губера).
- бабки от продаж игроков не идут в клуб на развитие, а идут в иные ООО-шки, на которые заблаговременно переведены права на футболистов.
- региональные ФК - это идеальная законная схема вывода огромных спонсорских (государственных) средств в карманы чинуш, которые согласовывают выделение этих средств.
Регистрация: 15.12.2017
№2 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 11:42) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: imaginary
О, до них дошло, что содержать команду Премьер-лиги дорого

Не у всех есть «Магнит» в каждом городе.
Регистрация: 29.10.2010
№1 Написал: imaginary (Сегодня, 11:30) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Краснодар»
О, до них дошло, что содержать команду Премьер-лиги дорого

накупили Бодулов и прочих Форбсов, слвиают 0-3 Уфе и 1-3 дома Краснодару при пустых трибунах и внезапно! у них кончились деньги

кто бы мог подумать? играйте своими воспитанниками и денег будет хватать.
Нет мы хотим доить и Пермских спонсоров (а Пермь не самый нищий город России) и пермский бюджет что бы играть в говно футбол легионерами. И всеми силами цепляться за состав, вместо того что бы жить по средстав. К тому же, толку от этого состава? Идут в зоне стыковых, футбол бей-беги, зато денег нет даже на нормальный искусственный газон

ps больше, больше минусов
ведь это же норма, содержать команду из легионеров на бюджетные средства
Регистрация: 7.02.2010
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