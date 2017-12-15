Директор "Амкара": возможно, нам придется кого-то продавать, чтобы выжить

Исполнительный директор «Амкара» Денис Маслов рассказал о ситуации с финансированием клуба.- У нас существует острая необходимость усилиться. Но на днях руководители клуба встречались с министром спорта и там было объявлено что финансирования не будет не то что на селекцию, а вообще на жизнь. Но за этими комментариями лучше обращаться к первоисточникам. Так что, возможно, нам придется отказаться от услуг кого-то из основных футболистов, играющих за «Амкар» сейчас. Нам по-прежнему нужно выживать.- Пока преждевременно об этом говорить.- Тот кто будет работать чуть больше, чем те ребята о которых вы спрашиваете.- Это тяжелый вопрос, который будет зависеть от нашей ситуации.- Позиция Клуба – не продавать игроков без крайней необходимости. Но тут впору вспомнить знаменитую фразу из модного сериала – «Зима близко»…