"Локомотив" подписал новый долгосрочный контракт с Михаилом Лысовым (фото)

Левый фланговый защитник "Локомотива" Михаил Лысов подписал новое соглашение с железнодорожниками. Пресс-служба клуба объявила о заключении долгосрочного контракта."Для клуба, который ценит свои корни и стремится развиваться, важно сохранять своих ребят. Мы продлили соглашение с очередным нашим воспитанником, желаем ему успехов.Мы рады наблюдать за прогрессом Михаила, но главное у него еще впереди в основной команде и в будущем - в сборной России", – сказал президент "Локомотива" Илья Геркус.