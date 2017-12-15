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"Локомотив" подписал новый долгосрочный контракт с Михаилом Лысовым (фото)

Левый фланговый защитник "Локомотива" Михаил Лысов подписал новое соглашение с железнодорожниками. Пресс-служба клуба объявила о заключении долгосрочного контракта.

"Для клуба, который ценит свои корни и стремится развиваться, важно сохранять своих ребят. Мы продлили соглашение с очередным нашим воспитанником, желаем ему успехов.

Мы рады наблюдать за прогрессом Михаила, но главное у него еще впереди в основной команде и в будущем - в сборной России", – сказал президент "Локомотива" Илья Геркус.

Теги: Лысов Локомотив
Сегодня, 11:33
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