Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Андрей Канчельскис откроет свою академию футбола

Бывший полузащитник сборной России и английского "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис открывает в Москве отделение своей академии футбола, сообщает корреспондент Rusfootball.info Виктория Яковлева.

Школа находится по адресу Заповедная улица, д. 22 и носит название "Мир". Возможность обучаться азам футбольной науки предусмотрена как на коммерческом, так и на бесплатном отделении. Открытие академии состоится 16 декабря в 13:00.
Теги: Канчельскис
Сегодня, 11:37
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.