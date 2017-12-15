Андрей Канчельскис откроет свою академию футбола

Бывший полузащитник сборной России и английского "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис открывает в Москве отделение своей академии футбола, сообщает корреспондентВиктория Яковлева.Школа находится по адресу Заповедная улица, д. 22 и носит название "Мир". Возможность обучаться азам футбольной науки предусмотрена как на коммерческом, так и на бесплатном отделении. Открытие академии состоится 16 декабря в 13:00.