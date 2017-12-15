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Михаил Лысов: очень счастлив, что удалось подписать контракт с родным клубом (видео)

Защитник "Локомотива" Михаил Лысов прокомментировал подписание нового долгосрочного контракта с клубом.

"Буду стараться приносить пользу команде, выкладываться на все 100 процентов на поле. Очень счастлив, что в родном клубе удалось подписать контракт", – сказал Лысов в интервью пресс-службе "Локо".

Теги: Лысов Локомотив
Сегодня, 11:45
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