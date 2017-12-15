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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
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Директор "Амкара": у нас за три года не было дорогого трансфера, везде был человеческий фактор
Исполнительный директор "Амкара" Денис Маслов подвел итоги осенней части сезона, отвечая на вопросы клубной пресс-службы.
- Насколько то место, которое сейчас занимает «Амкар», соответствует потенциалу команды?
- Если исходить из наших реальных финансовых возможностей, то мы, наверное, на своём месте. Если говорить о спортивной составляющей, то, признаться честно, сезон оставляет двоякое впечатление. Одна из важных составляющих спортивного результата – это селекция. А мы уже давно ведем себя на трансферном рынке, мягко сказать, более чем скромно. О причинах мы говорили не один раз и не один год.
- Почему в этом сезоне «Амкар» играет на выезде лучше, чем дома?
- Мы тоже задавались этим вопросом. Еще недавно «Амкар» год не проигрывал дома, мы долгое время вообще не пропускали на своем поле – а сейчас все изменилось. Может, одна из причин, что наше поле доживает свой скромный век и нам надо срочно, еще до возобновления чемпионата, его заменить, потому что играть на нем становится просто невозможно.
- Но ведь принято говорить, что соперники всегда в равных условиях…
- Так и есть, но мы просто теряем преимущество своего поля. Смотрите, как получается: чем лучше стадион, тем ярче на нем выглядит «Амкар» – в гостях мы сыграли вничью с «Краснодаром» и «Спартаком», обыграли «Локомотив». Потому что это – новые эмоции, новые импульсы.
- Вы жалуетесь на проблемы с селекцией, но этим летом «Амкар» основательно укрепился. Как, например, удалось вернуть в Пермь Дмитрия Белорукова?
- Не жалуюсь, а констатирую факт. Про Дмитрия мы задумались, как только увидели, что он не играет в «Динамо». Нам же Дима был нужен – и как футболист, и как лидер, и как человек. Начались переговоры, нам говорили то «да», то – «нет», потом там поменялись руководители. Но в последний момент все же удалось договориться об аренде.
- В прессе была информация, что «Динамо» платит ему 85 процентов зарплаты. Это правда?
- Мы остались довольны финансовыми договоренностями с «Динамо». Пользуясь случаем, хочу поблагодарить коллег из московского клуба.
- Этот трансфер можно считать подарком судьбы?
- Я был бы счастлив, если бы нам удалось заключить хотя бы несколько таких договоров – это бы очень разгрузило нашу зарплатную ведомость.
- Вторая сенсация – появление в «Амкаре» игрока сборной, попавшей на чемпионат мира. Как в Перми появился Саид Эззатоллахи?
- Саид – востребованный футболист, у него было предложение из Турции о выкупе его контракта. Но он не захотел никуда уезжать из страны, где будет проходить чемпионат мира. Он мечтает проявить себя, и это стало главным в его выборе. Он пошел на существенное понижение зарплаты ради возможности прогрессировать. Мы пригласили его в Пермь, он переговорил с тренером, познакомился с ребятами и принял это решение. Конечно, если говорить только о финансовых возможностях Клуба, то мы никак не должны были бы пригласить футболиста такого уровня. И тут я тоже с глубоким уважением говорю спасибо руководителям клуба с берегов Дона.
- То есть это – опять в большей степени человеческая история, нежели экономическая?
- Знаете, я в «Амкаре» уже три года, и не могу припомнить ни одной чисто финансовой истории. В каждом трансфере главное – это человеческий фактор, при другом подходе мы бы просто не выжили.
- Какой потолок у нынешнего состава, на ваш взгляд?
- Об этом, конечно, лучше спросить у тренеров. Но понятно, что игрокам, пришедшим к нам из ФНЛ и даже из ПФЛ, трудно сразу раскрыться. Наш главный козырь – это тренер, который знает, как на сто процентов раскрыть потенциал каждого из них. Учитывая это умение Гаджи Муслимовича, мы можем приглашать игроков, которые не раскроются вот прямо сейчас, но в перспективе смогут выйти на тот уровень, который позволит помочь команде. Но наши тренеры тоже не волшебники, да и чудес в футболе не бывает. Не стоит думать, что мы вот соберем невостребованных большими клубами игроков, и Гаджиев сделает из них «Дрим-тим». При этом не стоит забывать, что другие клубы укрепляются, покупая нужных им игроков, а мы, наоборот, только теряем своих лучших футболистов. Пусть они и уходят из «Амкара» за большие деньги. Да, это помогло нам выжить, но с каждым годом Клубу приходится все тяжелее и тяжелее. В один момент у нас просто не будет футболистов, которые прямо сейчас будут востребованы и тогда наступит непростые времена.
- «Амкар» мечтает выиграть Кубок России?
- Наверное, как и любая другая команда, которая дошла до четвертьфинала.
- Гаджиев нередко планирует подготовку к сезону таким образом, чтобы команда прилетает на первую официальную игру прямо со сборов. На этот раз «Амкар» будет несколько дней тренироваться перед кубковым четвертьфиналом в Перми. Это связано с важностью матча?
- Можно вспомнить, что два года назад подготовка к кубковому четвертьфиналу с московским «Динамо» была спланирована точно так же. Тогда этот график помог нам победить сильного соперника.
- УЕФА не разрешил нашей женской команде проводить матчи еврокубков в Перми, а у мужчин требования еще строже. Стоит ли «Амкару» в его нынешнем состоянии стремиться в Европу?
- Стремиться к победам нужно всегда – без этого спорт становится бессмысленным. Думать иначе – это ущербная психология, и у нас ее нет. Скоро Клубу исполняется 25 лет, и мы мечтаем о том, чтобы завоевать первый в истории «Амкара» серьезный трофей. Кроме того, успехи команды должны стать стимулом к развитию клубной инфраструктуры. Так что у нас есть амбиции, и мы приложим все усилия, чтобы их реализовать.
ФК "Амкар"
- Насколько то место, которое сейчас занимает «Амкар», соответствует потенциалу команды?
- Если исходить из наших реальных финансовых возможностей, то мы, наверное, на своём месте. Если говорить о спортивной составляющей, то, признаться честно, сезон оставляет двоякое впечатление. Одна из важных составляющих спортивного результата – это селекция. А мы уже давно ведем себя на трансферном рынке, мягко сказать, более чем скромно. О причинах мы говорили не один раз и не один год.
- Почему в этом сезоне «Амкар» играет на выезде лучше, чем дома?
- Мы тоже задавались этим вопросом. Еще недавно «Амкар» год не проигрывал дома, мы долгое время вообще не пропускали на своем поле – а сейчас все изменилось. Может, одна из причин, что наше поле доживает свой скромный век и нам надо срочно, еще до возобновления чемпионата, его заменить, потому что играть на нем становится просто невозможно.
- Но ведь принято говорить, что соперники всегда в равных условиях…
- Так и есть, но мы просто теряем преимущество своего поля. Смотрите, как получается: чем лучше стадион, тем ярче на нем выглядит «Амкар» – в гостях мы сыграли вничью с «Краснодаром» и «Спартаком», обыграли «Локомотив». Потому что это – новые эмоции, новые импульсы.
- Вы жалуетесь на проблемы с селекцией, но этим летом «Амкар» основательно укрепился. Как, например, удалось вернуть в Пермь Дмитрия Белорукова?
- Не жалуюсь, а констатирую факт. Про Дмитрия мы задумались, как только увидели, что он не играет в «Динамо». Нам же Дима был нужен – и как футболист, и как лидер, и как человек. Начались переговоры, нам говорили то «да», то – «нет», потом там поменялись руководители. Но в последний момент все же удалось договориться об аренде.
- В прессе была информация, что «Динамо» платит ему 85 процентов зарплаты. Это правда?
- Мы остались довольны финансовыми договоренностями с «Динамо». Пользуясь случаем, хочу поблагодарить коллег из московского клуба.
- Этот трансфер можно считать подарком судьбы?
- Я был бы счастлив, если бы нам удалось заключить хотя бы несколько таких договоров – это бы очень разгрузило нашу зарплатную ведомость.
- Вторая сенсация – появление в «Амкаре» игрока сборной, попавшей на чемпионат мира. Как в Перми появился Саид Эззатоллахи?
- Саид – востребованный футболист, у него было предложение из Турции о выкупе его контракта. Но он не захотел никуда уезжать из страны, где будет проходить чемпионат мира. Он мечтает проявить себя, и это стало главным в его выборе. Он пошел на существенное понижение зарплаты ради возможности прогрессировать. Мы пригласили его в Пермь, он переговорил с тренером, познакомился с ребятами и принял это решение. Конечно, если говорить только о финансовых возможностях Клуба, то мы никак не должны были бы пригласить футболиста такого уровня. И тут я тоже с глубоким уважением говорю спасибо руководителям клуба с берегов Дона.
- То есть это – опять в большей степени человеческая история, нежели экономическая?
- Знаете, я в «Амкаре» уже три года, и не могу припомнить ни одной чисто финансовой истории. В каждом трансфере главное – это человеческий фактор, при другом подходе мы бы просто не выжили.
- Какой потолок у нынешнего состава, на ваш взгляд?
- Об этом, конечно, лучше спросить у тренеров. Но понятно, что игрокам, пришедшим к нам из ФНЛ и даже из ПФЛ, трудно сразу раскрыться. Наш главный козырь – это тренер, который знает, как на сто процентов раскрыть потенциал каждого из них. Учитывая это умение Гаджи Муслимовича, мы можем приглашать игроков, которые не раскроются вот прямо сейчас, но в перспективе смогут выйти на тот уровень, который позволит помочь команде. Но наши тренеры тоже не волшебники, да и чудес в футболе не бывает. Не стоит думать, что мы вот соберем невостребованных большими клубами игроков, и Гаджиев сделает из них «Дрим-тим». При этом не стоит забывать, что другие клубы укрепляются, покупая нужных им игроков, а мы, наоборот, только теряем своих лучших футболистов. Пусть они и уходят из «Амкара» за большие деньги. Да, это помогло нам выжить, но с каждым годом Клубу приходится все тяжелее и тяжелее. В один момент у нас просто не будет футболистов, которые прямо сейчас будут востребованы и тогда наступит непростые времена.
- «Амкар» мечтает выиграть Кубок России?
- Наверное, как и любая другая команда, которая дошла до четвертьфинала.
- Гаджиев нередко планирует подготовку к сезону таким образом, чтобы команда прилетает на первую официальную игру прямо со сборов. На этот раз «Амкар» будет несколько дней тренироваться перед кубковым четвертьфиналом в Перми. Это связано с важностью матча?
- Можно вспомнить, что два года назад подготовка к кубковому четвертьфиналу с московским «Динамо» была спланирована точно так же. Тогда этот график помог нам победить сильного соперника.
- УЕФА не разрешил нашей женской команде проводить матчи еврокубков в Перми, а у мужчин требования еще строже. Стоит ли «Амкару» в его нынешнем состоянии стремиться в Европу?
- Стремиться к победам нужно всегда – без этого спорт становится бессмысленным. Думать иначе – это ущербная психология, и у нас ее нет. Скоро Клубу исполняется 25 лет, и мы мечтаем о том, чтобы завоевать первый в истории «Амкара» серьезный трофей. Кроме того, успехи команды должны стать стимулом к развитию клубной инфраструктуры. Так что у нас есть амбиции, и мы приложим все усилия, чтобы их реализовать.
ФК "Амкар"
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