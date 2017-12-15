Директор "Амкара": у нас за три года не было дорогого трансфера, везде был человеческий фактор

Исполнительный директор "Амкара" Денис Маслов подвел итоги осенней части сезона, отвечая на вопросы клубной пресс-службы.- Если исходить из наших реальных финансовых возможностей, то мы, наверное, на своём месте. Если говорить о спортивной составляющей, то, признаться честно, сезон оставляет двоякое впечатление. Одна из важных составляющих спортивного результата – это селекция. А мы уже давно ведем себя на трансферном рынке, мягко сказать, более чем скромно. О причинах мы говорили не один раз и не один год.- Мы тоже задавались этим вопросом. Еще недавно «Амкар» год не проигрывал дома, мы долгое время вообще не пропускали на своем поле – а сейчас все изменилось. Может, одна из причин, что наше поле доживает свой скромный век и нам надо срочно, еще до возобновления чемпионата, его заменить, потому что играть на нем становится просто невозможно.- Так и есть, но мы просто теряем преимущество своего поля. Смотрите, как получается: чем лучше стадион, тем ярче на нем выглядит «Амкар» – в гостях мы сыграли вничью с «Краснодаром» и «Спартаком», обыграли «Локомотив». Потому что это – новые эмоции, новые импульсы.- Не жалуюсь, а констатирую факт. Про Дмитрия мы задумались, как только увидели, что он не играет в «Динамо». Нам же Дима был нужен – и как футболист, и как лидер, и как человек. Начались переговоры, нам говорили то «да», то – «нет», потом там поменялись руководители. Но в последний момент все же удалось договориться об аренде.- Мы остались довольны финансовыми договоренностями с «Динамо». Пользуясь случаем, хочу поблагодарить коллег из московского клуба.- Я был бы счастлив, если бы нам удалось заключить хотя бы несколько таких договоров – это бы очень разгрузило нашу зарплатную ведомость.- Саид – востребованный футболист, у него было предложение из Турции о выкупе его контракта. Но он не захотел никуда уезжать из страны, где будет проходить чемпионат мира. Он мечтает проявить себя, и это стало главным в его выборе. Он пошел на существенное понижение зарплаты ради возможности прогрессировать. Мы пригласили его в Пермь, он переговорил с тренером, познакомился с ребятами и принял это решение. Конечно, если говорить только о финансовых возможностях Клуба, то мы никак не должны были бы пригласить футболиста такого уровня. И тут я тоже с глубоким уважением говорю спасибо руководителям клуба с берегов Дона.- Знаете, я в «Амкаре» уже три года, и не могу припомнить ни одной чисто финансовой истории. В каждом трансфере главное – это человеческий фактор, при другом подходе мы бы просто не выжили.- Об этом, конечно, лучше спросить у тренеров. Но понятно, что игрокам, пришедшим к нам из ФНЛ и даже из ПФЛ, трудно сразу раскрыться. Наш главный козырь – это тренер, который знает, как на сто процентов раскрыть потенциал каждого из них. Учитывая это умение Гаджи Муслимовича, мы можем приглашать игроков, которые не раскроются вот прямо сейчас, но в перспективе смогут выйти на тот уровень, который позволит помочь команде. Но наши тренеры тоже не волшебники, да и чудес в футболе не бывает. Не стоит думать, что мы вот соберем невостребованных большими клубами игроков, и Гаджиев сделает из них «Дрим-тим». При этом не стоит забывать, что другие клубы укрепляются, покупая нужных им игроков, а мы, наоборот, только теряем своих лучших футболистов. Пусть они и уходят из «Амкара» за большие деньги. Да, это помогло нам выжить, но с каждым годом Клубу приходится все тяжелее и тяжелее. В один момент у нас просто не будет футболистов, которые прямо сейчас будут востребованы и тогда наступит непростые времена.- Наверное, как и любая другая команда, которая дошла до четвертьфинала.- Можно вспомнить, что два года назад подготовка к кубковому четвертьфиналу с московским «Динамо» была спланирована точно так же. Тогда этот график помог нам победить сильного соперника.- Стремиться к победам нужно всегда – без этого спорт становится бессмысленным. Думать иначе – это ущербная психология, и у нас ее нет. Скоро Клубу исполняется 25 лет, и мы мечтаем о том, чтобы завоевать первый в истории «Амкара» серьезный трофей. Кроме того, успехи команды должны стать стимулом к развитию клубной инфраструктуры. Так что у нас есть амбиции, и мы приложим все усилия, чтобы их реализовать.