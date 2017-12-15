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"Анжи" подписал защитника сборной Венесуэлы Джона Чансельора

Защитник сборной Венесуэлы Джон Чансельор подписал контракт с "Анжи", передает ТАСС.

"У Чансельора закончился контракт с эквадорским "Дельфином", он подписал соглашение с "Анжи". Контракт рассчитан на 3,5 года", - сообщил изданию источник в махачкалинском клубе.

25-летний защитник провел семь матчей за сборную Венесуэлы.
Теги: Анжи Трансферы
Сегодня, 12:29
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