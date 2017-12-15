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СМИ: защитник украинской "Звезды" приедет на просмотр в ЦСКА

Защитник "Звезды" (Кропивницкий) Сесе-Франк Пепе отправится на просмотр в московски ЦСКА, информирует SportArena.

21-летний француз выступает за "Звезду" с лета 2017 года, до этого он играл за молодежные команды "ПСЖ" и "Марселя" и сборной Франции U-16.
Теги: ЦСКА
Сегодня, 12:34
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(1)
№1 Написал: Женёка Дзержинск (Сегодня, 12:56) #
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Болеет за:
«Спартак»
Пепе

Скажите кто нибудь Бабаеву что это не тот Пепе!!! smile
Регистрация: 6.05.2009
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