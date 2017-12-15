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Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Константин Базелюк может продолжить карьеру в греческом "Паниониосе"
Нападающий ЦСКА Константин Базелюк, выступающий на правах аренды за "Анжи", может перейти в греческий "Паниониос", передает "Чемпионат".
Отмечается, что мать Базелюка является наполовину гречанкой, так что клуб намерен оказать футболисту помощь в получении греческого паспорта.
Ранее с 2016 по 2017 Базелюк уже выступал на правах аренды за рубежом - в португальском "Эшториле".
Отмечается, что мать Базелюка является наполовину гречанкой, так что клуб намерен оказать футболисту помощь в получении греческого паспорта.
Ранее с 2016 по 2017 Базелюк уже выступал на правах аренды за рубежом - в португальском "Эшториле".
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