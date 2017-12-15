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Константин Базелюк может продолжить карьеру в греческом "Паниониосе"

Нападающий ЦСКА Константин Базелюк, выступающий на правах аренды за "Анжи", может перейти в греческий "Паниониос", передает "Чемпионат".

Отмечается, что мать Базелюка является наполовину гречанкой, так что клуб намерен оказать футболисту помощь в получении греческого паспорта.

Ранее с 2016 по 2017 Базелюк уже выступал на правах аренды за рубежом - в португальском "Эшториле".
Теги: Базелюк ЦСКА
Сегодня, 12:57
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№2 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 13:56) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Мясной
а гонору то было..

Он то греком скоро будет, а мы тут на сайте друг друга троллим, да грызем. stuck_out_tongue_winking_eye
С трудом его вспомнил, а, вроде, надежды подавал.
Регистрация: 9.11.2010
№1 Написал: Мясной Москва (Сегодня, 13:41) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
а гонору то было..
Регистрация: 28.11.2017
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