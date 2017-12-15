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Женская сборная России осталась на 25-м месте рейтинга ФИФА

Женская сборная России осталась на 25-й позиции в рейтинге ФИФА, сообщается на официальном сайте организации.

С момента выхода предыдущего рейтинга (1 сентября) россиянки провели два матча, это были встречи в рамках отборочного турнира ЧМ-2019 - с командами Англии (0:6) и Уэльса (0:0).

Рейтинг женских сборных ФИФА:

1 (1). США — 2114 очков,

2 (2). Германия — 2052;

3 (3). Англия — 2033,

4 (6). Австралия — 2030,

5 (5). Канада — 2023,

6 (4). Франция — 2019,

7 (7). Нидерланды — 1972,

8 (9). Бразилия — 1968,

9 (8). Япония — 1967,

10 (11). Швеция — 1955…

25 (25). Россия — 1730.
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