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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Женская сборная России осталась на 25-м месте рейтинга ФИФА
Женская сборная России осталась на 25-й позиции в рейтинге ФИФА, сообщается на официальном сайте организации.
С момента выхода предыдущего рейтинга (1 сентября) россиянки провели два матча, это были встречи в рамках отборочного турнира ЧМ-2019 - с командами Англии (0:6) и Уэльса (0:0).
Рейтинг женских сборных ФИФА:
1 (1). США — 2114 очков,
2 (2). Германия — 2052;
3 (3). Англия — 2033,
4 (6). Австралия — 2030,
5 (5). Канада — 2023,
6 (4). Франция — 2019,
7 (7). Нидерланды — 1972,
8 (9). Бразилия — 1968,
9 (8). Япония — 1967,
10 (11). Швеция — 1955…
25 (25). Россия — 1730.
С момента выхода предыдущего рейтинга (1 сентября) россиянки провели два матча, это были встречи в рамках отборочного турнира ЧМ-2019 - с командами Англии (0:6) и Уэльса (0:0).
Рейтинг женских сборных ФИФА:
1 (1). США — 2114 очков,
2 (2). Германия — 2052;
3 (3). Англия — 2033,
4 (6). Австралия — 2030,
5 (5). Канада — 2023,
6 (4). Франция — 2019,
7 (7). Нидерланды — 1972,
8 (9). Бразилия — 1968,
9 (8). Япония — 1967,
10 (11). Швеция — 1955…
25 (25). Россия — 1730.
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