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Олег Блохин: был бы не против поработать с африканской сборной

Бывший тренер киевского "Динамо", ФК "Москва" и сборной Украины Олег Блохин рассказал, что пока не имеет предложений о дальнейшей работе.

"Никакой конкретики пока нет. Будут предложения - будем обсуждать, но в данный момент это всего лишь разговоры.

Принципиально я не против поработать с африканской сборной. Думаю, это хороший вызов и новый опыт", - передает слова Блохина "Команда №1".
Теги: Блохин
Сегодня, 13:34
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