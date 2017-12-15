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Детский тренер Зобнина: в "Спартаке" нам сказали: "Нет, этот парень слабый, нам не подходит"

Тренер Сергей Духовников, который тренировал Романа Зобнина в Иркутстке, рассказал, как в тринадцать лет нынешний хавбек красно-белых поругался с одним из тренеров Академии им. Коноплева и покинул ее на полгода.

"В Тольятти у него что-то не получалось, произошел какой-то конфликт, и он вернулся в Иркутск. А у нас турнир – для ребят 1992 года. Играли с кем-то вничью и в конце заработали штрафной. Здоровые ребята полезли к мячу, а я крикнул: "Нет, дайте Роме". Ну, а Рома как бабахнул с двадцати метров в девятину!

Он маленько потусовался в Иркутске и поехал в московский "Спартак". Там какой-то дедушка-тренер сказал: "Нет, что-то этот парень слабый. Нам не подходит такой парень". Потом все утряслось, мама Ромы решила все вопросы с [генеральным менеджером Академии Коноплева Дмитрием] Поляцкиным, и Рома вернулся в Тольятти".

Sports.ru
Теги: Зобнин Спартак
Сегодня, 13:59
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№5 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 15:18) #
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online

Цитата: sanyapytilin
Комбаровы тоже негодные оказались, зато свои "сильные" потом по арендам скитаются...


У вас такая же болезнь.
Регистрация: 6.10.2009
№4 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 15:00) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Комбаровы тоже негодные оказались, зато свои "сильные" потом по арендам скитаются...


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Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006
№3 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 14:23) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Бауэр
95% серьезных должностей занимают по блату или за бабло. О каком профессионализме вообще может идти речь? Если уважаемый игрок Сборной России (в прошлом) и мной, до этого случая,Вова Бестчастных в наглую заявляет - за попадание в стартовый состав, с шансом на беспечное будущее нужно 10 тыс "нерублей" и ваш сын будет играть в основе... rage

Это где он такое говорил? Я что то упустил видимо


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жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008
№2 Написал: Бауэр Москва (Сегодня, 14:16) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
95% серьезных должностей занимают по блату или за бабло. О каком профессионализме вообще может идти речь? Если уважаемый игрок Сборной России (в прошлом) и мной, до этого случая,Вова Бестчастных в наглую заявляет - за попадание в стартовый состав, с шансом на беспечное будущее нужно 10 тыс "нерублей" и ваш сын будет играть в основе... rage


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Одна жизнь, одна любовь, одна команда.
Регистрация: 4.07.2012
№1 Написал: Коляс Благовещенск (Сегодня, 14:11) #
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  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Там какой-то дедушка-тренер сказал: "Нет, что-то этот парень слабый.м

По ходу он услышал)
Регистрация: 12.02.2014
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