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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Детский тренер Зобнина: в "Спартаке" нам сказали: "Нет, этот парень слабый, нам не подходит"
Тренер Сергей Духовников, который тренировал Романа Зобнина в Иркутстке, рассказал, как в тринадцать лет нынешний хавбек красно-белых поругался с одним из тренеров Академии им. Коноплева и покинул ее на полгода.
"В Тольятти у него что-то не получалось, произошел какой-то конфликт, и он вернулся в Иркутск. А у нас турнир – для ребят 1992 года. Играли с кем-то вничью и в конце заработали штрафной. Здоровые ребята полезли к мячу, а я крикнул: "Нет, дайте Роме". Ну, а Рома как бабахнул с двадцати метров в девятину!
Он маленько потусовался в Иркутске и поехал в московский "Спартак". Там какой-то дедушка-тренер сказал: "Нет, что-то этот парень слабый. Нам не подходит такой парень". Потом все утряслось, мама Ромы решила все вопросы с [генеральным менеджером Академии Коноплева Дмитрием] Поляцкиным, и Рома вернулся в Тольятти".
Sports.ru
"В Тольятти у него что-то не получалось, произошел какой-то конфликт, и он вернулся в Иркутск. А у нас турнир – для ребят 1992 года. Играли с кем-то вничью и в конце заработали штрафной. Здоровые ребята полезли к мячу, а я крикнул: "Нет, дайте Роме". Ну, а Рома как бабахнул с двадцати метров в девятину!
Он маленько потусовался в Иркутске и поехал в московский "Спартак". Там какой-то дедушка-тренер сказал: "Нет, что-то этот парень слабый. Нам не подходит такой парень". Потом все утряслось, мама Ромы решила все вопросы с [генеральным менеджером Академии Коноплева Дмитрием] Поляцкиным, и Рома вернулся в Тольятти".
Sports.ru
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