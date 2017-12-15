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Мохаммед Салах стал игроком месяца в АПЛ, Гвардиола - лучший тренер

Лучшим футболистом ноября в АПЛ был признан нападающий "Ливерпуля" Мохаммед Салах. В четырех матчах египтянин забил семь голов.

Лучшим тренером турнира признан наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола. Испанский специалист получил этот приз в третий раз подряд, установив рекорд АПЛ. Горожане под его руководством в ноябре выиграли все четыре матча.
Теги: Салах Гвардиола
Сегодня, 14:43
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