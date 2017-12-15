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Илья Казаков получит должность в "Локомотиве"

Бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков присоединится к "Локомотиву". Он получит должность, ответственную за коммуникации, передает "Чемпионат".

Казаков был пресс-атташе сборной России с мая 2005 по август 2015 года, а с сентября того же года по настоящее время является советником президента Федерации гандбола России.
Теги: Казаков Локомотив
Сегодня, 14:59
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№2 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 15:29) #
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online

Получит должность ответственную за коммуникации. Начальник отдела В К ( водоснабжение и канализация).
Регистрация: 26.08.2010
№1 Написал: gall77 Северо-Запад (Сегодня, 15:06) #
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  •  (2)

Он вообще как там уживается - советник президента по гандболу.


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FC Darmstadt 98
Регистрация: 29.01.2009
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