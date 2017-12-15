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Александр Гацкан признан лучшим игроком "Ростова"

Полузащитник "Ростова" Александр Гацкан признан болельщиками ростовчан лучшим игроком по итогам ноября и декабря.

Гацкан набрал 3,46% голосов. Молдавский футболист в этот период полностью отыграл пять матчей.

Второе место занял полузащитник Тимофей Калачев (3,43%), третье - защитник Сергей Паршивлюк (3,41%).
Теги: Гацкан Ростов
Сегодня, 15:12
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