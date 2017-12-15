Александр Гацкан признан лучшим игроком "Ростова"

Полузащитник "Ростова" Александр Гацкан признан болельщиками ростовчан лучшим игроком по итогам ноября и декабря.Гацкан набрал 3,46% голосов. Молдавский футболист в этот период полностью отыграл пять матчей.Второе место занял полузащитник Тимофей Калачев (3,43%), третье - защитник Сергей Паршивлюк (3,41%).