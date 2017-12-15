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Владимир Габулов: нельзя до ЧМ-2018 делать какие-то шапкозакидательские заявления

Вратарь сборной России Владимир Габулов высказался относительно соперников на предстоящем ЧМ-2018.

"Как это часто бывает, мы могли получить соперников сильнее, но хочу отметить, что в финальной стадии чемпионата мира нет слабых сборных, все, кто участвуют, имеют определенный уровень и сильные качества.

О том, что сборная России должна легко выходить из группы, могут рассуждать только те, кто не несет ответственности за результат. Футболисты и тренерский штаб сборной понимают, что одну отдельно взятую игру может выиграть любая команда у любой сборной или клуба. Нельзя до игры делать какие-то шапкозакидательские заявления", - цитирует Габулова ТАСС.
Теги: Габулов Сборная России
Сегодня, 15:24
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