Диего Марадона: играй я сейчас, у меня было бы больше "Золотых мячей", чем у Роналду и Месси

Легендарный аргентинский футболист, чемпион мира-1986 Диего Марадона считает, что борьба за трофей лучшему футболисту года от France Football в последние годы выглядит скучной.- "Золотой мяч" - это противоречивая награда. Победителя выбрать довольно сложно. Сейчас вручение награды выглядит скучно. Один "Золотой мяч" дают Роналду, один – Месси. Надо, чтобы за награду боролись еще кто-нибудь, например, Кавани, Мбаппе, Ибрагимович, я не знаю.Дали бы мне "Золотой мяч", если бы я играл сейчас? Думаю, у меня было бы их больше, чем у Роналду и Месси, – передает слова Марадоны As.