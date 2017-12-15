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Алексей Сафонов: Дзюбу отправляют в "Локомотив"? А почему бы и нет?

Агент Алексей Сафонов высказал соображения по поводу возможного трансфера нападающего "Зенита" Артема Дзюбы в "Локомотив".

- Дзюбу чуть ли не каждый второй отправляет в "Локомотив".


- А почему нет? Но нужно понимать, в каком состоянии вернется Ари. До травмы он ведь очень здорово смотрелся, никаких вопросов не вызывал. Поэтому если он сможет быстро набрать форму, и Дзюба будет не нужен.

Но вообще такой футболист не одной команде нашего чемпионата не помешает, - передает слова агента "Советский спорт".
Теги: Сафонов Дзюба Локомотив
Сегодня, 15:51
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(2)
№7 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 16:50) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Асергеич
да кому он нужен. за такие деньги?

А за какие? Сколько газпром готов заплатить, чтоб его забрали?
Регистрация: 8.02.2011
№6 Написал: Dreyk (Сегодня, 16:49) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Агрегат под названиет Дзюба безнадежно устарел, скорости нет , дриблинга нет. Если семин себе на враг, то Дзюбу не возьмет, там перуанец сейчас здорово работает, тем более Локомотив играет в контратаку.
Регистрация: 10.09.2016
№5 Написал: Асергеич Москва (Сегодня, 16:48) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
да кому он нужен. за такие деньги?
Регистрация: 19.03.2017
№4 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Сегодня, 16:39) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
Бревно Бомжовское нафиг не нужно Локомотиву .....Своих резервов хватит, пусть конявым достается!!!
Регистрация: 18.03.2012
№3 Написал: ctdthysqjktym Екатеринбург (Сегодня, 16:37) #
  • +2
  •  (4)
online

Не помешает? Очень сомневаюсь. Поможет? Не уверен. Развалит? Однозначно.
Регистрация: 30.08.2008
№2 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 16:29) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Domminion
Вот в любую другую пусть и идёт.

Нет уж берите. Великий спец говорит что не помешает. :)))
Это резко повысит шансы конкурентов Локомотива.
Регистрация: 8.02.2011
№1 Написал: Domminion Russia (Сегодня, 16:10) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Но вообще такой футболист не одной команде нашего чемпионата не помешает

Вот в любую другую пусть и идёт. Будем радоваться за него на расстоянии.
Регистрация: 2.06.2017
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