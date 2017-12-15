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"Зенит" – о фото Кришито и Роналду: верни его в Санкт-Петербург

"Зенит" опубликовал фотографию, на которой защитник сине-бело-голубых Доменико Кришито запечатлен вместе с нападающим "Реала" Криштиану Роналду.

30-летний итальянец сфотографировался с форвардом "Королевского клуба" и сборной Португалии в отпуске в ОАЭ. Твиттер "Зенита" попросил своего футболиста вернуть участника Кубка конфедераций-2017 в Санкт-Петербург.

Теги: Кришито Зенит Роналду
Сегодня, 17:23
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№2 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 17:52) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Миммо с поклонником
Регистрация: 20.07.2009
№1 Написал: Den Botov (Сегодня, 17:36) #
  • -3
  •  (3)

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Регистрация: 15.12.2017
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