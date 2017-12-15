Сборную Испании могут отстранить от ЧМ-2018

Международная федерация футбола (ФИФА) может отстранить сборную Испании от участия в чемпионате мира 2018 года, сообщает El Pais.Испанцы обвиняются во вмешательстве правительства государства в работу Королевской испанской федерации футбола (RFEF).Отмечается, что ФИФА обратилась к RFEF с письмом, в котором объясняется, что в случае продолжения вмешательства испанских властей в выборы нового президента футбольной федерации сборная Испании будет исключена из числа участников ЧМ-2018.Согласно регламенту ФИФА, вмешательство третьих лиц в работу национальных федераций запрещено.Бывшей главой RFEF был Анхель Мария Вильяр, которого Высший спортивный совет Испании (CSD) уволил из-за обвинений в коррупции. В Совете планируют провести новые выборы президента футбольной федерации, что, по мнению ФИФА, является вмешательством правительства в деятельность RFEF.Сообщается, что по этому поводу в ближайшее время министр образования, культуры и спорта Испании Иньиго Мендес де Виго встретится с нынешним президентом Королевской испанской федерации футбола Хуаном Луисом Ларреа, чтобы обсудить данную проблему.