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Сборную Испании могут отстранить от ЧМ-2018

Международная федерация футбола (ФИФА) может отстранить сборную Испании от участия в чемпионате мира 2018 года, сообщает El Pais.

Испанцы обвиняются во вмешательстве правительства государства в работу Королевской испанской федерации футбола (RFEF).

Отмечается, что ФИФА обратилась к RFEF с письмом, в котором объясняется, что в случае продолжения вмешательства испанских властей в выборы нового президента футбольной федерации сборная Испании будет исключена из числа участников ЧМ-2018.

Согласно регламенту ФИФА, вмешательство третьих лиц в работу национальных федераций запрещено.

Бывшей главой RFEF был Анхель Мария Вильяр, которого Высший спортивный совет Испании (CSD) уволил из-за обвинений в коррупции. В Совете планируют провести новые выборы президента футбольной федерации, что, по мнению ФИФА, является вмешательством правительства в деятельность RFEF.

Сообщается, что по этому поводу в ближайшее время министр образования, культуры и спорта Испании Иньиго Мендес де Виго встретится с нынешним президентом Королевской испанской федерации футбола Хуаном Луисом Ларреа, чтобы обсудить данную проблему.

"Газета.ру"
Теги: Сборная Испании
Сегодня, 19:05
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№4 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 19:56) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Оставьте, плять, игру в покое!
Регистрация: 23.08.2016
№3 Написал: GS Москва (Сегодня, 19:49) #
  • +2
  •  (2)

Ох, у дуба, ох, у ели!

Но формально чинуши ФИФА правы.
Госорганы могут выкатить за коррупцию уголовное дело и отправить в КПЗ, а увольнять и назначать имеет право "общественная организация" (извините за выражение).
Регистрация: 22.09.2009
№2 Написал: FC CSKA Москва (Сегодня, 19:21) #
  • 0
  •  (4)

ну нет- без испанцев нет театра... очень не кстати
Регистрация: 23.11.2017
№1 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 19:15) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Это похлеще допинга, Буффону не стоит расслабляться.
Регистрация: 20.03.2014
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