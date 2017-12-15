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Яго Аспас - лучший игрок чемпионата Испании в декабре

Нападающий "Сельты" Яго Аспас признан лучшим игроком испанской примеры в ноябре, сообщает AS.

В прошлом месяце Аспас отметился 3 голами в 3 матчах чемпионата Испании, в двух из них "Сельта" одержала победы.

В общей сложности в 15 матчах он отметился 9 голами.
Теги: Аспас Сельта
Сегодня, 19:40
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