Яго Аспас - лучший игрок чемпионата Испании в декабре

Нападающий "Сельты" Яго Аспас признан лучшим игроком испанской примеры в ноябре, сообщает AS.В прошлом месяце Аспас отметился 3 голами в 3 матчах чемпионата Испании, в двух из них "Сельта" одержала победы.В общей сложности в 15 матчах он отметился 9 голами.