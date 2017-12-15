"Спартак" интересуется 18-летним полузащитником "Базеля" Сергеем Еременко, сообщает SRF Info.Центральный полузащитник начинал карьеру в финском "Яро", откуда перед началом сезона-2016/17 перебрался в швейцарский клуб, где выступает за молодежный состав. Портал transfermarkt.de оценивает стоимость Еременко в 150 тысяч евро.