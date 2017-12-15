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"Спартак" интересуется 18-летним полузащитником "Базеля" Сергеем Еременко

"Спартак" интересуется 18-летним полузащитником "Базеля" Сергеем Еременко, сообщает SRF Info.

Центральный полузащитник начинал карьеру в финском "Яро", откуда перед началом сезона-2016/17 перебрался в швейцарский клуб, где выступает за молодежный состав. Портал transfermarkt.de оценивает стоимость Еременко в 150 тысяч евро.
Теги: Спартак Базель Трансферы
Сегодня, 20:17
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(0)
№11 Написал: s.o.b. (Сегодня, 21:07) #
  • +1
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online
Болеет за:
КАМАЗ
Цитата: Blessing
Финляндия рулит

Да неееееееет, ты что!? Аргентина рулит
Регистрация: 16.09.2010
№10 Написал: DimonYA Одинцово (Сегодня, 21:06) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
фнл решили выигрывать )
Регистрация: 26.07.2014
№9 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 21:06) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
академия отдыхает. confused

а некотрорые просто сасут ибо цвета и религия такая smile


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"поперечно задовые всегда минусуют!"
Регистрация: 26.10.2016
№8 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 21:00) #
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Финляндия рулит, академия отдыхает. confused


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№7 Написал: rocker31 К-G (Сегодня, 20:44) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Мне кажется,это совсем не та линия,которую нужно укреплять...
Регистрация: 14.02.2007
№6 Написал: Батяня Сочи (Сегодня, 20:38) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Odyssey
Сколько у них там в семье этих Еременков?

Надеюсь, наркоша только один.


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Жизнь надо прожить так, чтобы голуби, пролетая над твоим памятником, терпели из уважения.
Регистрация: 10.08.2012
№5 Написал: FC CSKA Москва (Сегодня, 20:31) #
  • -1
  •  (3)
online

хрен его знает- может и игрок уровня Ерёменко...
Регистрация: 23.11.2017
№4 Написал: Сибирячок (Сегодня, 20:29) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Сибирь»
Третий брат?


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№3 Написал: panin Красноярск (Сегодня, 20:26) #
  • -5
  •  (9)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: LLM
Дубль укреплять?

это в базеле он в дубле, у вас он лидером будет.


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Цска Чемпион!!!!!!!
Регистрация: 12.03.2009
№2 Написал: Odyssey Санкт-Петербург (Сегодня, 20:20) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Сколько у них там в семье этих Еременков?
Регистрация: 27.08.2008
№1 Написал: LLM (Сегодня, 20:19) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Дубль укреплять?
Регистрация: 21.02.2017
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