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Лоренцо Инсинье готов сыграть с "Торино"

Нападающий "Наполи" Лоренцо Инсинье вернулся к тренировкам в общей группе, сообщает пресс-служба клуба.

Напомним, футболист получил травму паха в матче 15-го тура чемпионата Италии с "Ювентусом" (0:1).

26-летний футболист попал в число игроков, которые отправятся в Турин на матч 17-го тура чемпионата Италии с "Торино". Встреча состоится 16 декабря.
Теги: Наполи Торино
Сегодня, 21:18
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