Лоренцо Инсинье готов сыграть с "Торино"

Нападающий "Наполи" Лоренцо Инсинье вернулся к тренировкам в общей группе, сообщает пресс-служба клуба.Напомним, футболист получил травму паха в матче 15-го тура чемпионата Италии с "Ювентусом" (0:1).26-летний футболист попал в число игроков, которые отправятся в Турин на матч 17-го тура чемпионата Италии с "Торино". Встреча состоится 16 декабря.