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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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ПАО "Россети" не получало разрешение от правительства РФ для участия в сделке по ПФК ЦСКА (15)
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Детский тренер Зобнина: в "Спартаке" нам сказали: "Нет, этот парень слабый, нам не подходит" (9)
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Директор "Амкара": у нас за три года не было дорогого трансфера, везде был человеческий фактор
Директор "Амкара": у нас за три года не было дорогого трансфера, везде был человеческий фактор
Марсело Бьельса покинул "Лилль"
Главный тренер "Лилля" Марсело Бьельса покинул занимаемый пост, сообщает официальный сайт клуба.
Контракт со специалистом был разорван руководством команды по причине "нарушений прописанных в нем условий".
Контракт со специалистом был разорван руководством команды по причине "нарушений прописанных в нем условий".
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