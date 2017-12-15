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Марсело Бьельса покинул "Лилль"

Главный тренер "Лилля" Марсело Бьельса покинул занимаемый пост, сообщает официальный сайт клуба.

Контракт со специалистом был разорван руководством команды по причине "нарушений прописанных в нем условий".
Теги: Лилль
Сегодня, 21:23
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