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Серхио Рамос: отстранение Испании от ЧМ-2018? Верится с трудом

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос не верит в то, что сборная Испании пропустит ЧМ-2018.

"Чемпионат мира без сборной Испании? Верится с трудом", - цитирует Рамоса Marca.
Теги: Рамос Сборная Испании
Сегодня, 23:07
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